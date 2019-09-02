Максимальную пожарную опасность объявили в Свердловской области

В Свердловской области объявили максимальную пожарную опасность. По данным на 2 сентября уровень достиг максимальной отметки по региональной шкале горимости лесов.

Как сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на местный гидрометцентр, наиболее опасная ситуация — в районах на юге области. Синоптики пообещали жителям Урала дождливое и прохладное начало сентября.

Ранее на сайте Министерства природных ресурсов и экологии России сообщалось о планах к 2024 году снизить в стране ущерб от лесных пожаров в три раза, до 12,5 млрд рублей.