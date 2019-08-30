Партия новой леспожарной техники прибыла в Хабаровский край

В Хабаровский край прибыла новая партия тракторов и бульдозеров. Техника поступила в распоряжение краевой лесохраны, сообщили в управлении лесами.

С помощью трех тракторов «Беларус» и двух тяжелых бульдозеров специалисты смогут более эффективно тушить пожары и проводить опашку, которая защищает населенные пункты от огня и занимается лесовосстановлением. Дополнительно должны прийти еще четыре трактора и 15 бульдозеров, пишет ИА AmurMedia.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» Хабаровскому краю направлены 195 млн рублей на приобретение спецтехники. В рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» в конце июня регион получил 23 «УАЗа». На них лесники патрулируют тайгу.

В июле в Тюменскую область прибыли новые тракторы «Агромаш ТГ90». Они должны помочь лесничествам в уборке завалов и возведению противопожарных барьеров для защиты лесов.