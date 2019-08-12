Более 2 тыс. т мусора вывезли с улиц Санкт-Петербурга за неделю

Дорожные службы Санкт-Петербурга за неделю вывезли с городских улиц 2,3 тыс. т мусора. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города.

С 5 по 11 августа дорожные службы Петербурга использовали около 25 тыс. кубометров воды для очищения улиц от загрязнений. Были привлечены 7,8 тыс. работников и 4,5 тыс. машин, пишет телеканал «78».

В пресс-службе комитета отмечают, что 12 августа на улицы города вышли 903 рабочих и 357 единиц спецтехники.

С начала лета предприятия Санкт-Петербурга использовали 705 тыс. кубометров воды для очистки улиц.