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Дарига Назарбаева вновь стала председателем сената Казахстана

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Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
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Дарига Назарбаева вновь избрана на должность председателя верхней палаты парламента Казахстана, пишет в понедельник, 2 сентября, «РИА Новости».

Ранее в этот же день президент страны Касым-Жомарт Токаев выдвинул ее кандидатуру на должность председателя Сената (верхней палаты) парламента республики.

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Назарбаева была избрана спикером палаты в марте 2019 года. В августе Токаев переназначил ее депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

2 сентября Токаев распорядился сократить число госслужащих и работников национальных компаний на 25% к 2024 году. По словам казахстанского лидера, начиная с 2020 года власти начнут постепенное сокращение численности чиновников. Освобожденные средства будут направлены на материальное стимулирование самых полезных работников, добавил президент.

Он отметил, что к 2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний следует сократить на четверть.

12 июня во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Возглавлявший республику почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства 20 марта. Его пост занял Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

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