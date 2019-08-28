Прямой эфир

Онлайн-казино незаконно использовало фото президента Казахстана

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изображение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева незаконно использовалось в рекламе онлайн-казино. Об этом 28 августа рассказал его пресс-секретарь Берик Курмангали на своей странице в Facebook.

«Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу появившейся в социальных сетях рекламы онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарта Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно», — сообщил Курмангали.

Пресс-секретарь назвал фотографии президента в рекламе «фейковой недобросовестной рекламой» и понадеялся, что правоохранительные органы решат вопрос об ответственности рекламодателей.

Курмангали призвал социальные сети подходить к размещению рекламы более ответственно и не допускать незаконного использования чьих-то изображений.

20 августа первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал клип на песню собственного сочинения, в котором он гуляет по полям и признается в любви к своей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коров из Казахстана не пустили в Волгоградскую область
Президент Казахстана рассказал о своем отношении к лести

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019