Онлайн-казино незаконно использовало фото президента Казахстана

Изображение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева незаконно использовалось в рекламе онлайн-казино. Об этом 28 августа рассказал его пресс-секретарь Берик Курмангали на своей странице в Facebook.

«Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу появившейся в социальных сетях рекламы онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарта Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно», — сообщил Курмангали.

Пресс-секретарь назвал фотографии президента в рекламе «фейковой недобросовестной рекламой» и понадеялся, что правоохранительные органы решат вопрос об ответственности рекламодателей.

Курмангали призвал социальные сети подходить к размещению рекламы более ответственно и не допускать незаконного использования чьих-то изображений.

20 августа первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал клип на песню собственного сочинения, в котором он гуляет по полям и признается в любви к своей стране.