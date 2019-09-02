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Президент Казахстана распорядился сократить число чиновников на 25%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился сократить число госслужащих и работников национальных компаний на 25% к 2024 году. Об этом глава государства заявил в ходе послания народу республики.

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«С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры», — цитирует ТАСС в понедельник, 2 сентября, Токаева. По словам казахстанского лидера, начиная с 2020 года власти начнут постепенное сокращение численности чиновников. Освобожденные средства будут направлены на материальное стимулирование самых полезных работников, добавил президент.

По его словам, к 2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний следует сократить на четверть.

12 июня во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Возглавлявший республику почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства 20 марта. Его пост занял Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

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