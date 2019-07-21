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Президент Казахстана рассказал о своем отношении к лести

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что игнорирует лесть, поскольку «грош цена этим словам». Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0», премьера которого состоялась в воскресенье, 21 июля, на «31-м канале».

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«Мне как-то не говорят лести, может, потому, что я ее не очень воспринимаю. Не то что не очень воспринимаю, она мне не нравится, откровенно говоря. Уже пытаются, правда, некоторые по итогам визита в Узбекистан, например, высказать такие фразы, как «блестяще», «такого никогда не было», «как вы хорошо выглядели» и прочее», — приводит его слова «РИА Новости».

Токаев отметил, что самым лучшим судьей для человека является он сам. Он добавил, что знает, где «плохо выглядел, где ошибался».

12 июня во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Возглавлявший республику почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства 20 марта. Его пост занял Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

Решение о проведении внеочередных выборов новый глава государства принял в начале апреля. Выборы прошли в Казахстане 9 июня. Всего за пост президента республики боролись семь кандидатов. Токаев набрал 70,96% голосов.

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