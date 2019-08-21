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Назарбаев рассказал о неподходящей Казахстану «американской шапке»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на республику не получится надеть «американскую шапку». Об этом он сказал в среду, 21 августа, на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.

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«В этом году нам будет только 28 лет, давайте вспомним, кем мы были, в какой системе жили и чем руководствовались, что в мозгах у нас было? А что сейчас? Земля и небо!» — сказал экс-глава Казахстана.

По его словам, республика появилась не так давно, поэтому на развитие демократии потребуется время.

«Взять надеть на нас американскую шапку — она нам никак не подходит. Для всего этого (установления демократии. — Ред.) нужно время», — цитирует Назарбаева «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас наступило время, когда правительство должно, засучив рукава, решать конкретные проблемы людей, а также исполнять предвыборные обещания.

20 августа в Instagram появился клип, который Назарбаев записал на песню собственного сочинения. В ролике экс-глава государства гуляет по полям, напевая слова о любви к своей стране.

Возглавлявший республику около 27 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства 20 марта. Его пост занял Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

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