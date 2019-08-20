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Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал клип на песню собственного сочинения. В ролике экс-глава государства гуляет по полям, напевая слова о любви к своей стране. Клип был опубликован во вторник, 20 августа, на странице пресс-службы Назарбаева в Instagram.

Помимо бывшего главы государства, в клипе снялись двое детей. Также на кадрах видны реки, горы и маковые поля.

«Я побывал во многих странах, но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — подписал ролик Назарбаев.

По данным ТАСС, слова к песне политик написал сам, а музыка принадлежит композитору Алтынбеку Коразбаеву.

Возглавлявший республику почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства 20 марта. Его пост занял Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

Решение о проведении внеочередных выборов новый глава государства принял в начале апреля. Выборы прошли в Казахстане 9 июня. Всего за пост президента республики боролись семь кандидатов. Токаев набрал 70,96% голосов.

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