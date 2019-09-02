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Путин назвал преимущества дзюдо в жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» в преддверии своего визита в Улан-Батор рассказал о преимуществах дзюдо в повседневной жизни.

Увлечение данным видом спорта позволяет российскому лидеру и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге настроиться на одну волну и поддерживать эффективный диалог, отметил в беседе Путин.

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«Для меня дзюдо — это не просто спорт, — цитирует главу РФ сайт Кремля. — Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций».

По мнению Путина, «общие интересы и схожий образ мыслей» помогли быстро наладить взаимопонимание и настроиться на одну волну с Баттулгой, что позволяет поддерживать эффективный диалог.

«Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо», — добавил президент России.

Он напомнил, что Баттулга не просто занимается дзюдо и самбо, но и является всемирно признанным мастером единоборств.

Кроме того, Путин заявил, что РФ с благодарностью вспоминает помощь со стороны Монголии в годы Великой Отечественной войны и ожидает, что монгольский лидер примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве в мае 2020 года.

«Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей», — напомнил он.

Официальный визит Путина в Улан-Батор состоится 3 сентября. Он приурочен к празднованию 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

В феврале в Сочи во время спарринга с чемпионом Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым президент РФ повредил палец.

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