Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

Оставаться всегда в форме президенту России Владимиру Путину помогают долгий сон, правильное питание, занятия спортом и отказ от алкоголя. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет испанская газета El Mundo.

Журналисты отмечают, что в свои 66 лет российский лидер выглядит лучше, чем 10 лет назад. Один из секретов, как полагают авторы материала, заключается в том, что «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль» — страстный поклонник хоккея, обладатель восьмого дана по дзюдо, любитель плавания и пеших прогулок.

«В отличие от большинства россиян своего возраста, Путин не употребляет алкоголя», — говорится в материале.

Отмечается, что также не последнюю роль во внешнем облике президента России играет его манера стильно и со вкусом одеваться.

В марте 2018 года появились документальные кадры, на которых Путин повстречал медведя во время отдыха в одном из российских регионов. На них видно, как российский лидер стоит на деревянном мостике через реку, а неподалеку от него в воде прогуливается животное.