Прямой эфир

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оставаться всегда в форме президенту России Владимиру Путину помогают долгий сон, правильное питание, занятия спортом и отказ от алкоголя. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет испанская газета El Mundo.

«Люди хотят, чтобы я ответил»
Президент будет продолжать подготовку к «прямой линии» до самого выхода в эфир

Журналисты отмечают, что в свои 66 лет российский лидер выглядит лучше, чем 10 лет назад. Один из секретов, как полагают авторы материала, заключается в том, что «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль» — страстный поклонник хоккея, обладатель восьмого дана по дзюдо, любитель плавания и пеших прогулок.

«В отличие от большинства россиян своего возраста, Путин не употребляет алкоголя», — говорится в материале.

Отмечается, что также не последнюю роль во внешнем облике президента России играет его манера стильно и со вкусом одеваться.

В марте 2018 года появились документальные кадры, на которых Путин повстречал медведя во время отдыха в одном из российских регионов. На них видно, как российский лидер стоит на деревянном мостике через реку, а неподалеку от него в воде прогуливается животное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году
Меркель высказалась за переговоры Путина и Зеленского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019