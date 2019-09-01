Появились кадры из эпицентра урагана «Дориан»
Нaциональный центр США по слежению за ураганами (NHC) опубликовал кaдры из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
На размещенной в Twitter фотографии можно наблюдать так называемый «эффект стадиона», при котором облачный вихрь вокруг ядра урагана заметно расширяется кверху, а внутри «стена» облаков напоминает трибуны стадиона.
Также видео урагана стали появляться в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что деревья гнутся под мощными порывами ветра, а улицы уже затоплены водой.
Ранее 1 сентября сообщалось, что ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. «Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.
30 сентября президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана «Дориан» ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.