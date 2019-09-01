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Появились кадры из эпицентра урагана «Дориан»

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Фото: REUTERS/NASA
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Нaциональный центр США по слежению за ураганами (NHC) опубликовал кaдры из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.

На размещенной в Twitter фотографии можно наблюдать так называемый «эффект стадиона», при котором облачный вихрь вокруг ядра урагана заметно расширяется кверху, а внутри «стена» облаков напоминает трибуны стадиона.

Также видео урагана стали появляться в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что деревья гнутся под мощными порывами ветра, а улицы уже затоплены водой.

Ранее 1 сентября сообщалось, что ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. «Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

30 сентября президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана «Дориан» ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

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