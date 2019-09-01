СМИ узнали о смерти пятилетнего россиянина в США

Приехавший из Москвы пятилетний ребенок умер в одной из больниц американского штата Массачусетс. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила CBS.

По данным телекомпании, в субботу мальчик находился на пляже в городе Глостер, расположенном на побережье Атлантического океана. Вместе с ним был дедушка. Мужчина достал внука из воды, когда тот уже потерял сознание. Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер.

Точная причина смерти пока не установлена.

Генконсульство России в Нью-Йорке 1 сентября сообщило, что проверяет информацию о гибели ребенка. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Топольский.

28 августа в турецком Бодруме после несчастного случая в бассейне отеля скончалась 12-летняя россиянка. 18 августа во время купания руку девочки засосало в трубу.