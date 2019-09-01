Прямой эфир

СМИ узнали о смерти пятилетнего россиянина в США

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приехавший из Москвы пятилетний ребенок умер в одной из больниц американского штата Массачусетс. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила CBS.

По данным телекомпании, в субботу мальчик находился на пляже в городе Глостер, расположенном на побережье Атлантического океана. Вместе с ним был дедушка. Мужчина достал внука из воды, когда тот уже потерял сознание. Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер.

Точная причина смерти пока не установлена.

Генконсульство России в Нью-Йорке 1 сентября сообщило, что проверяет информацию о гибели ребенка. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Топольский.

28 августа в турецком Бодруме после несчастного случая в бассейне отеля скончалась 12-летняя россиянка. 18 августа во время купания руку девочки засосало в трубу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок погиб после отравления ядохимикатами в Калмыкии
Впавшую в кому россиянку перевезли из Турции в Москву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019