Телеканал РЕН ТВ прокомментировал инцидент с сенатором Мархаевым

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев, напавший 31 августа на журналистку телеканала РЕН ТВ, распространяет ложные сведения и путается в своих показаниях для отвлечения внимания от своей незаконной деятельности. Об этом заявили на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что Мархаев то приводит версию, что во время инцидента съемочную группу прогнали местные жители, то утверждает, что он пытался заслонить лицо от аппаратуры.

Помимо этого РЕН ТВ располагает у себя диском с материалами, наглядно подтверждающими версию издания, что инициатором агрессивного обращения с журналистами был именно сенатор.

«Незаконная предпринимательская деятельность, националистические высказывания, хамское поведение членов семьи, регулярные правонарушения со стороны родственников — это лишь небольшой перечень нечистоплотных действий действующего сенатора, который претендует на пост мэра Улан-Удэ», — говорится в сообщении телеканала.

31 августа Вячеслав Мархаев напал на журналистку РЕН ТВ после заданного ему вопроса о наличии в Улан-Удэ подпольных казино. В результате корреспондентка РЕН ТВ получила вывих руки, а оператор — множество ушибов.