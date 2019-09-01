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Телеканал РЕН ТВ прокомментировал инцидент с сенатором Мархаевым

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Фото: РЕН ТВ
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Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев, напавший 31 августа на журналистку телеканала РЕН ТВ, распространяет ложные сведения и путается в своих показаниях для отвлечения внимания от своей незаконной деятельности. Об этом заявили на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что Мархаев то приводит версию, что во время инцидента съемочную группу прогнали местные жители, то утверждает, что он пытался заслонить лицо от аппаратуры.

Помимо этого РЕН ТВ располагает у себя диском с материалами, наглядно подтверждающими версию издания, что инициатором агрессивного обращения с журналистами был именно сенатор.

«Незаконная предпринимательская деятельность, националистические высказывания, хамское поведение членов семьи, регулярные правонарушения со стороны родственников — это лишь небольшой перечень нечистоплотных действий действующего сенатора, который претендует на пост мэра Улан-Удэ», — говорится в сообщении телеканала.

31 августа Вячеслав Мархаев напал на журналистку РЕН ТВ после заданного ему вопроса о наличии в Улан-Удэ подпольных казино. В результате корреспондентка РЕН ТВ получила вывих руки, а оператор — множество ушибов.

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