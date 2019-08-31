Прямой эфир

Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ. По данным РЕН ТВ, сенатор схватил руку корреспондента телеканала Евгении Могилевской и начал ее выкручивать.

Отмечается, что журналисты подошли к Мархаеву на встрече с избирателями. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент РЕН ТВ — вывих руки. Съемочная группа уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По словам журналистов, нападение связано с выпущенным ранее расследованием о «незакрываемом» подпольном казино в Улан-Удэ.

Ранее в августе в населенном пункте Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала «112 Украина» и избили журналиста Олега Решетняка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оскорбленная Киркоровым журналистка отреагировала на скандал на «Новой волне»
Сенатор США заявил о получении российской визы в отличие от коллег

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019