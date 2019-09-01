В воскресенье, 1 сентября, Польша отмечает 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Основные мемориальные торжества проходят в Варшаве. В этом году выбрали именно столицу, так как с визитом ждали Дональда Трампа, однако президент США в последний момент отказался. Не приехал и глава Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск, лидеры Армении и Белоруссии.

Одним из немногих гостей стал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкий лидер посетил Велюнь, именно этот город первым подвергся бомбардировке нацистов.