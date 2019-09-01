Руководителей избившего до смерти подростка в Брянске экс-полицейского накажут

Руководителей бывшего полицейского, который до смерти избил студента техникума в Брянской области, привлекут к ответственности, сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть. По данным следствия, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего студента местного промышленно-экономического техникума. В МВД сообщили, что 31 августа подросток скончался в больнице.

«Он (экс-полицейский. — Ред.) понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», — цитирует сообщении УМВД «РИА Новости».

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицейский был арестован и уволен из органов внутренних дел.