Прямой эфир

Руководителей избившего до смерти подростка в Брянске экс-полицейского накажут

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководителей бывшего полицейского, который до смерти избил студента техникума в Брянской области, привлекут к ответственности, сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть. По данным следствия, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего студента местного промышленно-экономического техникума. В МВД сообщили, что 31 августа подросток скончался в больнице.

«Он (экс-полицейский. — Ред.) понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», — цитирует сообщении УМВД «РИА Новости».

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицейский был арестован и уволен из органов внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На подозреваемых в сбыте наркотиков полицейских завели уголовное дело
Подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских из Анапы поместили в СИЗО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019