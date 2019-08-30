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На подозреваемых в сбыте наркотиков полицейских завели уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех астраханских полицейских, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Южного Следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников астраханского линейного отдела МВД России на транспорте. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно версии следствия, полицейские хотели повысить показатели своей работы, в результате чего договорились со своим знакомым, что он найдет человека, которому сбудет наркотики, а полицейские его, в свою очередь, задержат и привлекут к уголовной ответственности. Однако, во время оперативно-разыскных мероприятий, сверток с наркотиками нашли сотрудники УФСБ по Астраханской области, благодаря чему подозреваемым не удалось довести до конца свой умысел.

Подозреваемые задержаны, в их отношении проводится служебная проверка.

20 июня в Подмосковье арестовали полицейского, подбросившего обвиняемому наркотики.

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