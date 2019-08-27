Подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских из Анапы поместили в СИЗО

Троих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки в Анапе, поместили в следственный изолятор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации во вторник, 27 августа.

«В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор», — цитирует пресс-служба горадминистрации заместителя начальника ОМВД по Анапе Дмитрия Коркишко.

Отмечается, что эти полицейские были «прикомандированы в Анапу», передает «РИА Новости».

В понедельник вечером на сайте СУ СК по Краснодарскому краю появилась информация о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера») в отношении сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в Анапе.

Преступление произошло в ночь на 26 августа, отмечалось в сообщении. Трое полицейских, патрулировавших пляж, застали на нем молодую пару — 17-летнюю девушку и парня.

«По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению», — говорилось в сообщении СК России, передает «Газета.ру».

Если вина анапских полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.