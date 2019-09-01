Россия стала председателем в Совбезе ООН

С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Ежемесячная ротация проходит по названию страны в алфавитном порядке, в августе в СБ председательствовала Польша.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское постпредство при ООН, на сентябрь запланировано большое число мероприятий, некоторые из которых будут посвящены региональному сотрудничеству.

Отмечается, что постоянный представитель России Василий Небензя после принятия членами Совбеза программы российского председательства представит ее журналистам 3 сентября. Как ожидается, в некоторых заседаниях СБ примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Совет безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. СБ состоит из пяти постоянных членов: Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Также есть десять непостоянных членов, избираемых на два года.

27 декабря 2018 года глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за реформирование Совета Безопасности ООН.