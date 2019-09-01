Прямой эфир

Россия стала председателем в Совбезе ООН

0
Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Ежемесячная ротация проходит по названию страны в алфавитном порядке, в августе в СБ председательствовала Польша.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское постпредство при ООН, на сентябрь запланировано большое число мероприятий, некоторые из которых будут посвящены региональному сотрудничеству.

Отмечается, что постоянный представитель России Василий Небензя после принятия членами Совбеза программы российского председательства представит ее журналистам 3 сентября. Как ожидается, в некоторых заседаниях СБ примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Совет безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. СБ состоит из пяти постоянных членов: Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Также есть десять непостоянных членов, избираемых на два года.

27 декабря 2018 года глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за реформирование Совета Безопасности ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия запросила брифинг в СБ ООН из-за планов США разместить ракеты в АТР
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019