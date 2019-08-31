«Китайский Uber» запустит беспилотное такси

Компания Didi Chuxing, которую в СМИ иногда называют «китайским Uber», объявила о планах запустить беспилотное такси в Шанхае. Пользователи смогут вызвать машину с помощью мобильного приложения, сообщает CNBC в пятницу, 30 августа.

По информации телеканала, 30 различных моделей авто разместят в Цзядине. Машины имеют так называемый «четвертый» — высокий уровень автономности, при котором водитель по-прежнему может брать управление на себя.

Проект станет очередным шагом на пути развития искусственного интеллекта. Китай, как отмечает CNBC, стремиться стать лидером по технологии ИИ к 2030 году.

В мае в Германии представили воздушное беспилотное такси. Внутри аппарата пять мест, он управляется с земли. Под капотом у такси 36 электрических двигателей, зарядки хватает на один час полета со скоростью 300 км/ч. Ввести аппарат в эксплуатацию планируют в середине 2020-х годов.