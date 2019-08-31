Прямой эфир

«Китайский Uber» запустит беспилотное такси

0
Фото: cnbc.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Didi Chuxing, которую в СМИ иногда называют «китайским Uber», объявила о планах запустить беспилотное такси в Шанхае. Пользователи смогут вызвать машину с помощью мобильного приложения, сообщает CNBC в пятницу, 30 августа.

По информации телеканала, 30 различных моделей авто разместят в Цзядине. Машины имеют так называемый «четвертый» — высокий уровень автономности, при котором водитель по-прежнему может брать управление на себя.

Проект станет очередным шагом на пути развития искусственного интеллекта. Китай, как отмечает CNBC, стремиться стать лидером по технологии ИИ к 2030 году.

В мае в Германии представили воздушное беспилотное такси. Внутри аппарата пять мест, он управляется с земли. Под капотом у такси 36 электрических двигателей, зарядки хватает на один час полета со скоростью 300 км/ч. Ввести аппарат в эксплуатацию планируют в середине 2020-х годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ингушетии появится беспилотное летающее такси
РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019