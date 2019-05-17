Немцы будут передвигаться на летающем такси

В Германии представили воздушное беспилотное такси. Внутри аппарата пять мест, он управляется с земли. Под капотом у такси 36 электрических двигателей, зарядки хватает на один час полёта со скоростью 300 км/ч. Ввести аппарат в эксплуатацию планируют в середине 2020-х годов.