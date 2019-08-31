МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.

Отмечается, что Грузия проводила провокационные акции и политико-пропагандистские кампании при поддержке западных стран. Всё это привело к эскалации в регионе, пишет «РИА Новости».

27 августа в парламенте Южной Осетии заявили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии», власти республики призвали Тбилиси отказаться от провокаций.

За день до этого глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Она выразила надежду, что «настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирным путем вернутся в состав Грузии».

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение Южной Осетии и Абхазии без разрешения Тбилиси незаконным.