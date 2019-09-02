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Владелец компании из дела о загрязнении «Дружбы» продал предприятие в СИЗО

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Компания «Нефтеперевалка», название которой фигурирует в уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», сменила собственника. Новым владельцем «Нефтеперевалки» стал Сергей Сапунов, следует из данных СПАРК.

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Запись о смене собственника появилась 29 августа. В пятницу, 30 августа, факт сделки подтвердил РБК Дмитрий Натариус — адвокат Светланы Балабай, гендиректора и бывшего собственника компании.

По его словам, продажа прошла с согласия и по просьбе прежнего бенефициара актива Романа Ружечко. Балабай и Ружечко, наряду с другими сотрудниками «Нефтеперевалки» и структур «Транснефти», являются фигурантами уголовного дела о загрязнении «Дружбы», которое было возбуждено в мае. Балабай находится в СИЗО в Самарской области, а Ружечко летом задержали в Литве. Адвокат Романа Ружечко на звонок СМИ не ответил.

Подпись под документом о переходе прав собственности поставила именно Балабай, отметил Натариус. В чьих интересах приобретен актив и по какой цене, адвокату неизвестно.

Компанию продали по номинальной стоимости — 10 тыс. рублей, рассказал РБК источник, близкий к бывшим акционерам «Нефтеперевалки». Другой источник заявил, что сделка была завизирована в СИЗО с согласия следователя, допустившего нотариуса к продавцу.

«По сути, «Нефтеперевалка» является одним большим вещественным доказательством в деле о загрязнении нефтепровода «Дружба», — сказал управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров. По его мнению, разрешение следствия на данную сделку представляется странным.

«Ведь продажа компании может значительно усложнить объективное расследование уголовного дела, поскольку при этом могут быть утрачены доказательства, свидетельствующие о несостоятельности версии о загрязнении нефтепровода исключительно через узел слива, принадлежащий «Нефтеперевалке», — подчеркнул Егоров.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — «Белнефтехим» — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, сообщил Следственный комитет России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода также стали 13 человек.

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