США отменят безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова для россиян

Министерство внутренней безопасности США планирует закрыть безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова для жителей России. Об этом 30 августа уведомило МВБ.

«Министерство внутренней безопасности предоставляло разрешение гражданам Российской Федерации на въезд в Гуам или Содружество Северных Марианских островов, рассматривая каждый случай в отдельности, с целью временного пребывания по делам или на отдых до 45 дней, если путешествующий отвечал определенным критериям. МВБ публикует это уведомление, чтобы объявить о том, что оно планирует прекратить эту политику», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские граждане по-прежнему могут подавать заявление на въезд. Разрешение МВБ предоставит только в том случае, если в качестве обоснования россияне предоставят объяснения срочного гуманитарного характера или значимой общественной пользы.

Документ будет опубликован в Федеральном реестре США 3 сентября, а в силу новые правила вступят спустя 30 дней. Безвизовый режим для жителей РФ действовал на Гуаме и Северных Марианских островах с октября 2009 года.

Гуам и Северные Марианские острова носят статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США.

23 мая россияне получили возможность посещать без виз все 12 государств Южной Америки.