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Россияне получили возможность посещать без виз всю Южную Америку

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Фото: Global Look Press/Romy Arroyo Fernandez
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После вступления в действие соглашения между правительствами России и Суринама россияне могут без виз посещать все 12 государств Южной Америки. Об этом в четверг, 23 мая, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Суринам был последней южноамериканской страной, для посещения которой россиянам были нужны визы. Договор, регулирующий отказ от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, начал действовать 13 мая, передает ТАСС.

Безвизовый режим между Россией и южноамериканскими странами открывает большие возможности для развития деловых, культурных, гуманитарных и туристических контактов, отметила Захарова.

В конце апреля Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Кабо-Верде. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что это будет способствовать развитию туристических потоков и торгово-экономического сотрудничества.

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