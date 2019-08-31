Поход в народ: россиянам предложили одолжить денег государству

С начала осени россиянам предложат использовать новый финансовый инструмент. 2 сентября Минфин России выпустит новые народные облигации федерального займа (ОФЗ-н). Целью является привлечение населения к пока еще непривычному инструменту инвестирования. Для этого условия размещения было решено сделать выгоднее по сравнению с обычными выпусками. Однако превзойти по популярности банковские вклады ОФЗ-н явно удастся не скоро.

В странах Западной Европы и Северной Америки покупка государственных облигаций давно является уважаемым способом частного инвестирования. Действительно, рисков минимум, надежность практически стопроцентная. Обратная сторона медали, впрочем, состоит в том, что доходность этих бумаг в последние лет десять запредельно низкая, а с совсем недавних пор пошла мода и на отрицательные проценты.

В России сложились иные традиции: облигации федерального займа были до 2017 года уделом исключительно профессиональных инвесторов, купить их частнику можно было только через открытие индивидуального инвестиционного счета. Так было по нескольким причинам: во-первых, советская практика размещения облигаций была, по сути, одним из способов сравнительно честного отъема денег у населения. Пертурбации 1990-х годов еще сильнее разрушили народное доверие к государственным заимствованиям.

К тому же в 2000-е годы государство расплатилось практически по всем внешним долгам, а колоссальные профициты бюджета, накопление средств в суверенных фондах и достаточный интерес к гособлигациям со стороны институциональных инвесторов исключили какую-либо необходимость идти за деньгами к населению, даже к зажиточным его слоям. В итоге на рынке не было ни спроса, ни предложения.

Поэтому возрождение программы народных облигаций в апреле 2017 года было воспринято скорее как тест-драйв. Больших задач перед выпуском не ставили — скорее, Минфин хотел показать, что инвестировать можно еще и вот так. Ажиотажа не получилось, но интерес был: выпуск объемом 15 млрд рублей был размещен успешно. Впоследствии состоялось еще два размещения на ту же сумму, однако спрос постепенно снижался.

Более того, возникла неожиданная проблема: в полной мере народными облигации так и не стали. Интерес к ним проявили в основном состоятельные люди, которые скупали бумаги на большие суммы — от 1 млн рублей и выше. В результате Минфин решил пересмотреть свой подход к размещениям.

В итоге «работы над ошибками» 29 августа замминистра Сергей Сторчак представил новую программу выпуска, который стартует 2 сентября. Ключевым изменением стало снижение порога входа. Теперь минимальная сумма, на которую можно закупиться госбумагами, составляет 10 тыс. рублей вместо 30 тыс. в ходе предыдущих выпусков. Кроме того, до четырех расширен список банков-агентов — ими стали Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. Раньше агенты взимали с покупателей облигаций комиссию, которая могла составлять до 1,5%, тем самым заметно снижая доходность. В ходе сентябрьского размещения выплата комиссии будет перенесена на плечи эмитента. Таким образом, граждане смогут купить облигации строго по номиналу. Более того, возможна покупка через электронные ресурсы банков-агентов.

Впрочем, есть и минусы. Купонный доход существенно понижен по сравнению с предыдущими выпусками. «Дата погашения облигаций — 31 августа 2022 года. Кто будет держать до этой даты, получит максимальный купон — 7,35% годовых. Кто будет на ранних этапах стремиться восстановить свои деньги, ставка будет меньше. Линейка очень простая: первый купон — 6,5% годовых, второй — 7%, третий — 7,05%, четвертый — 7,1%, пятый — 7,25%, шестой — 7,35% годовых», — рассказал Сторчак.

Во время первого размещения максимальная доходность составляла 10,6% годовых, второго — 10,1%, третьего — 8,6%. При этом реальная доходность была еще больше, чем сейчас, поскольку инфляция в 2017 году составила рекордно низкие 2,5%. В 2019 году она ожидается на уровне 4,3%, впрочем, в дальнейшем ЦБ и Минфин надеются на ее постепенное снижение. На данный же момент чистая доходность с учетом инфляции составит всего около трех процентов против шести с лишним процентов в ходе первых размещений.

Последним существенным изменением в сравнении с предыдущими размещениями является возможность использовать приобретенные бумаги в качестве залога, где они будут оцениваться по номиналу. Раньше таким образом их использовать было нельзя. Единственное условие — кредит, под который может быть дан залог, нужно будет брать в банке-агенте.

В остальном правила работы с народными облигациями остались прежними. Они являются именными, то есть их нельзя дарить, продавать, обменивать, вообще совершать какие-либо финансовые операции, кроме наследования.

Очевидно, что принятые меры должны повысить доступность облигаций для неискушенного инвестора. Но вот достаточно ли их будет? На данный момент главным средством вложений более или менее зажиточных россиян являются банковские вклады. Именно с ними предстоит конкурировать ОФЗ-н. И если в ходе предыдущих выпусков доходность облигаций заметно превышала выгоду от депозитов, то об этом размещении с однозначностью говорить нельзя.

ОФЗ_2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Средняя ставка по вкладам на сопоставимые сроки сейчас в российских банках составляет чуть менее 7%. Причем в отдельных кредитных организациях можно найти и более выгодные условия — доходность может приближаться к 8%. Разумеется, у ОФЗ-н есть и свои преимущества. Практически невозможно представить, что государство объявит дефолт по этим облигациям, финансовая позиция у России слишком крепкая. Банки же имеют обыкновение лишаться лицензии, и крупные вкладчики могут потерять значительную часть своих денег сверх гарантированного лимита в 1,4 млн рублей.

С другой стороны, в банк можно положить деньги в любой момент, тогда как облигации выпускаются в определенный срок, в нашем случае — до февраля. Да и информированность о выпуске у рядовых вкладчиков, не интересующихся инвестированием активно, может быть низкой.

Если же россиянин является продвинутым в финансовых вопросах, то, возможно, ОФЗ-н ему вообще будут неинтересны. Проще потратить немного усилий и открыть индивидуальный инвестиционный счет, на который можно положить уже обычные государственные обязательства. Купонный доход по ним выше, их можно свободно продавать на вторичном рынке, а кроме того, инвестор получает налоговый вычет в 13% (но в рамках 52 тыс. рублей).

Пока выпуск ОФЗ-н обставляется большим количеством ограничений, рассчитывать на массовый приток инвесторов из народа не приходится. С другой стороны, государство не преследует пока фискальных целей при размещении бумаг, продолжая обкатывать народные облигации как экспериментальный инструмент. Вероятно, что в определенный момент государственный долг действительно станет хорошим способом пассивного инвестирования, но сейчас и в обозримом будущем банковский вклад будет царствовать в потребительской области финансового рынка безраздельно.