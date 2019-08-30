Президент Южной Кореи раздаст щенков от подаренных Ким Чен Ыном собак

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распределит щенков охотничьих собак породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, по мэриям страны. Об этом 30 августа сообщает администрация южнокорейского главы в своем Twitter.

Шесть щенков переедут в мэрии Сеула, Инчхона, Тэчжона и Кванджу.

'2018 남북정상회담 평양' 당시 북측에서 선물로 보내온 풍산개 곰이. 곰이가 낳은 강아지 6마리가 오늘 마지막 청와대 산책을 한 뒤 이제 서울, 인천, 대전, 광주 4개 지방자치단체로 이사갑니다. 평화의 염원을 담은 산, 들, 해, 강, 달, 별이가 전국 각지에서 잘 자라길 바랍니다. pic.twitter.com/KnVANSIDWn — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 августа 2019 г.

Как сообщает ТАСС, щенки родились в ноябре 2018 года, спустя полтора месяца после пятого саммита лидеров двух стран в Пхеньяне. Двух собак Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину на память о прошедшей встрече.

По итогам саммита стороны подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, предусматривающее денуклеаризацию Корейского полуострова.