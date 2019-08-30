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Президент Южной Кореи раздаст щенков от подаренных Ким Чен Ыном собак

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Фото: TASS/Yonhap
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распределит щенков охотничьих собак породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, по мэриям страны. Об этом 30 августа сообщает администрация южнокорейского главы в своем Twitter.

Шесть щенков переедут в мэрии Сеула, Инчхона, Тэчжона и Кванджу.

Как сообщает ТАСС, щенки родились в ноябре 2018 года, спустя полтора месяца после пятого саммита лидеров двух стран в Пхеньяне. Двух собак Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину на память о прошедшей встрече.

По итогам саммита стороны подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, предусматривающее денуклеаризацию Корейского полуострова.

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