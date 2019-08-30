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Роналду выразил надежду на победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов

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Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari
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Нападающий итальянского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду выразил надежду на победу своей команды в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Надеюсь, на этот раз победит «Ювентус», побеждать в этом турнире особенно сложно. Не всегда выигрывает фаворит. Будем к этому стремиться. Надеюсь, что этот год станет нашим», — приводит слова португальца RT.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Ювентус» дошел до четвертьфинала, где уступил голландскому «Аяксу» по сумме двух встреч: 1:1, 1:2, пишет «Газета.ру».

29 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В одну группу с «Ювентсом» попали мадридский «Атлетико», леверкузенский «Байер» и московский «Локомотив».

21 августа нападающий сборной Португалии по футболу и туринского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду возмутился ростом цен на игроков.

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