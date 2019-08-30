Новые коллекционные жетоны появятся в метро Петербурга

В петербургском метрополитене появятся новые коллекционные жетоны. Их выпустят в честь открытия новых станций Фрунзенского радиуса.

Приобрести жетоны без блистера можно с момента открытия в кассах станций «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская». Стоимость жетонов, посвященных новым станциям и депо «Южное», составит 45 рублей. Об этом сообщает телеканал «78».

Кроме того, жетоны будут доступны в блистерах. Они поступят на все станции метрополитена. Коллекционерам напоминают, что тираж жетонов ограничен.

В 2020 году на строительство новых станций метро в Петербурге планируют направить 18 млрд рублей. В основном это средства, переходящие с 2019 года.