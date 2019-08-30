В шахте в Карачаево-Черкессии произошло обрушение горной породы

В Карачаево-Черкессии в результате обрушения горной породы пострадал один человек. Об этом 30 августа сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в шахте Урупского ГОК. По данным ТАСС, обрушилась горная порода на глубине 500–600 м. Погибших и заблокированных в результате инцидента нет, пишет RT со ссылкой на региональный ГУ МЧС России. Помощь пострадавшему оказали на месте.

17 августа на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе произошел пожар на глубине 200 м. На тот момент внутри находились 48 человек.