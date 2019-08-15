Четыре человека погибли во время горного обвала в Китае

Четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате горного обвала в китайском городе Чунцин.

Инцидент произошел в уезде Чэнкоу. Обвал засыпал два жилых дома и один барак. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая, существует опасность повторного обвала, на месте происшествия работают спасательные бригады.

5 августа сообщалось, что в центральной китайской провинции Хубэй не менее девяти человек погибли из-за горных потоков, вызванных сильными дождями.