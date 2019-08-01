Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Китае

Четыре человека погибли после того, как на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу произошел взрыв, сообщает в четверг, 1 августа, агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.

Хлопок прогремел в среду, 31 июля, в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в шахте в городе Ляньянь в городском округе Бицзе. Восемь человек оказались под завалами.

К 08:00 четверга (03:00 мск) одного горняка удалось спасти, еще трое остаются запертыми в шахте. Спасательная операция продолжается. В настоящий момент выясняются причины взрыва.

В апреле при взрыве метана в шахте «Схидкарбон» на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики погибли 17 горняков.