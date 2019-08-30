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Башкирия получит 20 млн рублей на развитие трех модельных библиотек

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Три модельные библиотеки появятся в Башкирии в 2020 году. Учреждения республики стали победителями в федеральном конкурсном отборе на финансирование в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», речь идет о центральной районной библиотеке Благоварского района, Кандринской сельской библиотеке из Туймазинского района и Асяновской сельской библиотеке из Дюртюлинского района республики.

На базе этих библиотек и будут созданы модельные библиотеки. На эти цели из федерального бюджета выделяется 20 млн рублей. В основном они пойдут на модернизацию, введение эффективных моделей управления учреждениями.

Их должны оснастить компьютерами и широкополосным интернетом. Это расширит возможности провинциальных библиотек и превратит их в центры культурного досуга.

В середине августа сообщалось, что в Башкирии в рамках нацпроекта «Образование» создадут Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. За основу возьмут модель образовательного центра «Сириус».

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