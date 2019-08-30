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В Саратове хотят продлить действие закона о тишине до 11:00 субботы

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Жителям Саратовской области хотят запретить шуметь до 11:00 субботы. Инициатива проходит нулевые чтения в региональной Общественной палате. Законопроект изменили с учетом замечаний и предложений.

По словам одного из авторов инициативы, депутата областной думы Юлии Литневской, наибольшее количество жалоб на шум поступает от жителей домов в районе набережной Саратова.

Основной источник шума — автомобили, которые оборудованы звукоусиливающей аппаратурой. Большинство нарушителей остаются ненаказанными из-за того, что административные комиссии не успевают рассмотреть вовремя все жалобы.

Впрочем, есть те, кто недоволен нынешней редакцией законопроекта. Так, общественный активист Ксения Корнилова указала на то, что в проекте не объясняется, почему выбраны именно такие временные промежутки.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», документ обсуждается в областной думе с марта 2019 года.

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