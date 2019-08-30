Электричка сбила пешехода насмерть в Петербурге

В городе Сестрорецк в Курортном районе Санкт-Петербурга проводится проверка по факту гибели мужчины. Пешеход скончался в результате наезда электрички.

Трагедия произошла в районе станции Лахта. По данным транспортной прокуратуры, в ночное время электричка сбила мужчину, который находился на железнодорожных путях. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщает телеканал «78».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе как мужчина оказался на путях во время движения электрички.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области электричка сбила 71-летнюю женщину, которая шла в опасной близости от железнодорожных путей. Пострадавшая была госпитализирована.