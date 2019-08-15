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Электричка сбила пожилую женщину в Иркутской области

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Следователи проводят проверку по факту травмирования пожилой женщины при наезде электрички в Иркутской области. Пострадавшая получила многочисленные травмы.

Инцидент произошел на территории Иркутского района. В районе станции Турбаза машинист электропоезда заметил, что 71-летняя женщина идет в опасной близости от состава. Сотрудник пытался подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В результате происшествия пенсионерка получила закрытый перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Пострадавшая была госпитализирована.

Проверку по факту случившегося проводит Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний подросток переходил пути по нерегулируемому пешеходному переходу и из-за наушников не услышал поезд. В результате наезда несовершеннолетний погиб.

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