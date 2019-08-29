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Мужчина погиб при наезде поезда в Ростове-на-Дону

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Следователи проводят проверку по факту гибели 43-летнего мужчины на железной дороге в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, его сбил состав.

Тело мужчины было найдено на станции Каменоломни вблизи железнодорожных путей. По характеру травм эксперты предварительно установили, что погибшего сбил поезд. Следователи осмотрели место происшествия и проводят проверку. Об этом сообщает RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Карелии поезд насмерть сбил пешехода 1994 года рождения. По словам машиниста, он заметил молодого человека на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Проверку проводит транспортная прокуратура.

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