Мужчина погиб при наезде поезда в Ростове-на-Дону

Следователи проводят проверку по факту гибели 43-летнего мужчины на железной дороге в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, его сбил состав.

Тело мужчины было найдено на станции Каменоломни вблизи железнодорожных путей. По характеру травм эксперты предварительно установили, что погибшего сбил поезд. Следователи осмотрели место происшествия и проводят проверку. Об этом сообщает RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Карелии поезд насмерть сбил пешехода 1994 года рождения. По словам машиниста, он заметил молодого человека на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Проверку проводит транспортная прокуратура.