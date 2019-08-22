Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Карелии

Молодой мужчина погиб при наезде грузового поезда в Карелии. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

Инцидент произошел в районе пешеходного перехода на перегоне Онежский-Голикова рядом с улицей Щербакова в Петрозаводске. По словам машиниста, он увидел мужчину на железнодорожных путях и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, пешеход 1994 года рождения скончался на месте. Об этом сообщает ИА ИА «Карелinform».

По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургу под колеса электрички попал 15-летний подросток. Он переходил пути по пешеходному переходу и не заметил поезд. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.