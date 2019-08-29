Доводы Шрёдера: европейские потребители настаивают на проверке качества российской нефти независимыми инспекторами

Передача «Транснефти» контроля над пунктами приема нефти в магистральные нефтепроводы не поможет избежать повторения ситуации с «Дружбой». Такое мнение в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву высказал экс-канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер. Чтобы обезопасить отрасль от подобных инцидентов, подрывающих репутацию России как поставщика энергоносителей, к проверке качества нефти необходимо привлечь независимых сюрвейеров. Подробнее — в материале «Известий».

О содержании письма экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который считается одним из наиболее авторитетных представителей европейских бизнес-кругов, председателю российского правительства несколько источников рассказали «Ведомостям». В апреле нефтепровод «Дружба» был загрязнен хлорорганическими соединениями, в результате европейские потребители получили некачественную нефть, что подорвало доверие к поставщикам.

Чтобы избежать повторения инцидентов, глава «Транснефти» Николай Токарев предложил передать в руки компании операционный контроль над точками приема нефти, многие из которых принадлежат нефтяникам. С этой инициативой он выступил на встрече с Дмитрием Медведевым.

Герхард Шрёдер в письме на имя премьера подчеркнул, что инцидент с «Дружбой» произошел в том числе по той причине, что система мониторинга «Транснефти» не распознала загрязнения. Передача контроля за качеством энергоносителей в одни руки не сделает этот процесс прозрачным, а только монополизирует его, уверен он.

По мнению Шрёдера, контролирующая функция должна быть возложена на третью сторону — независимых инспекторов, как это и принято в международной практике. Это позволит следить за качеством нефти не только на пунктах приема, но и в ходе транспортировки сырья, обезопасив его от возможных «диверсий» со стороны мини-НПЗ, расположенных вдоль трубопровода, которые легко могут выделить из транспортируемой нефти легкие фракции, залив в трубу суррогат.

Шрёдер предложил также ужесточить требования ГОСТ к содержанию хлоридов и серы в магистральных нефтепроводах с нынешних 6 ppm до уровня 1 ppm, что поможет восстановить репутацию РФ как надежного поставщика нефти.

Экс-канцлер Германии подчеркивает, что речь идет не только об имиджевых потерях: в результате инцидента с «грязной нефтью» Германия столкнулась с дефицитом топлива и вынуждена была открыть госрезервы. И неудивительно, что европейские потребители активно обсуждают возрождение инфраструктурных проектов для получения альтернативной нефти, говорят о дисконтировании цены Urals в связи с необходимостью хеджировать риски.

Как отмечает эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев, «сейчас очень важно прислушаться к словам Шрёдера, который является выразителем мнения европейских потребителей. Передача операционного контроля за пунктами приема «Транснефти» явно не спасет ситуацию». «Тем более, — продолжает эксперт, — это потребует двойных затрат от нефтяных компаний. При таком раскладе им придется платить дважды за одну и ту же работу. Первый раз — за проверку нефти на соответствие техрегламенту, второй — при сдаче той же нефти в трубу». Введение единого стандарта для лабораторий, по словам Танкаева, также потребует дополнительных расходов из-за возможных новых требований к оборудованию, которые будет устанавливать «Транснефть».

Оплата работы независимых сюрвейеров обычно не бьет по кошельку нефтяников, поскольку стоимость их работы несопоставима с суммами контракта, отмечает аналитик АКРА Василий Танурков. При этом они становятся арбитром между двумя сторонами, что позволяет сохранить баланс сил и защитить репутацию продукта.

Ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» подорвала репутацию не только отрасли в целом, но и «Транснефти» в частности, подчеркивает, в свою очередь, старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов. В этом свете странно усиливать их контроль над процессом транспортировки энергоносителей, особенно в части проверки качества — европейские потребители этого не поймут.

В «Роснефти», в свою очередь, заявили, что у компании уже есть контракты с международными независимыми организациями инспекторов, что обеспечивает дополнительный контроль качества. После инцидента с «Дружбой» включение в работу третьей стороны в виде независимых экспертов стратегически важно, чтобы восстановить доверие партнеров, подчеркнули в компании.

В результате инцидента с «грязной нефтью» существенные убытки понесли не только европейские потребители, но и российские добычные компании. Так, например, с 1 мая по 15 июля «Роснефть» была вынуждена сократить добычу нефти на 1,7 млн т из-за ограничений «Транснефти» на прием сырья в систему магистральных трубопроводов. По той же причине сократить добычу во II квартале вынуждена была «Татнефть».

В июне министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство не будет платить за «косяки» трубопроводной монополии. Однако сейчас уже выясняется, что «Транснефть» намерена выплатить промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 1,3 млрд рублей. Хотя Минфин ждет от компании 34,5 млрд рублей, что в 26 раз превышает заявленную ей сумму.