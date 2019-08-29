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Сосудистый центр создадут в Ржеве

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Фото: vedtver.ru
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В городе Ржев Тверской области планируют создать региональный сосудистый центр. Об этом губернатор региона Игорь Руденя заявил на встрече с ветеранами города и района, которая состоялась 29 августа.

По его словам, в городе откроют второй удаленный сосудистый центр. Проект включен в региональную программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение», пишут «Тверские ведомости».

В ходе встречи ветераны и губернатор обсудили модернизацию скорой помощи, ремонт больниц, лекарственное обеспечение, а также региональный закон, который устанавливает статус «дети войны».

Утром глава региона побывал на площадке строительство Ржевского мемориала Советскому солдату и возложил цветы. Ход работ Руденя также обсудил с ветеранами Ржевского района.

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