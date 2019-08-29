Российские летчики написали в небе «MAKS 2019»

На Авиасалоне российские летчики показали чудеса пилотажа. Группа «первый полет» на пяти самолетах Як-52 и Як-54 написали в небе «MAKS 2019». На самолетах стоит специальная система, она контролирует время выпуска разогретого масла. Именно это устройство и позволяет «печатать» в небе. Такой технологией в нашей стране не обладает больше никто.