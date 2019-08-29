Капитальный ремонт начался в школах Удмуртии перед Днем знаний

В четырех школах Удмуртии капитальный ремонт начали перед началом нового учебного года. Детей распределят в другие школы.

Ремонт проводится в школах Глазова. По данным министерства образования и науки республики, в гимназиях № 6, № 8 и № 14 стартовали кровельные работы. Кроме того, в школе № 17 потребуется замена окон и инженерных коммуникаций. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

На время ремонта учеников переведут в другие городские школы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области готовят к открытию школы и детские сады в районах, пострадавших от паводка. Новый учебный год начнут в срок с торжественной линейки в поселках Октябьский и Соляная.