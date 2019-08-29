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Новые компьютеры и мебель закупят для школ и детских садов Омска

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Правительство Омской области направило дополнительные 1,5 млн рублей на материально-техническое оснащение школ и детских садов Омска. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Средства пойдут на приобретение компьютеров, техники, спортивного инвентаря и мебели. Новый робототехнический конструктор появится в школе № 118, современный сервер приобретут для школы № 124, мебель поступит в школу № 134, интерактивный стол для занятий с детьми с ограниченными возможностями закупят для детсада № 278, а компьютеры для лицея № 25. Спортинвентарь планируют обновить в школах № 24, 137 и 145, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

На подготовку к новому учебному году образовательным учреждениям Омска направили 52 млн рублей, а сельским районам области — 124 млн рублей. Еще 17 млн рублей потратят на дотационное горячее питание для сельских школьников.

По предварительным данным, в новом учебном году стоимость обедов в муниципальных школах составит 70 рублей.

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