В Кремле рассказали об ожиданиях от отношений с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от новой власти на Украине. По его словам, в первую очередь речь идет о нормализации двусторонних отношений.

«Прежде всего зафиксированный на бумаге набор действий — Минские соглашения», — сказал Песков в ходе брифинга в четверг, 29 августа.

Он отметил, что сейчас в Кремле с большим интересом наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, однако судить о происходящем «можно будет только по конкретным делам».

«Есть конкретные дела: освобождение Вышинского, это мы приветствуем. Будем ждать других», — сказал Песков.

Киевский апелляционный суд в среду, 28 августа, освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Его обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям — впереди.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

Для урегулирования конфликта в Донбассе в июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украины, Германия и Франция) был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.