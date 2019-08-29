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Двое рабочих сорвались с высоты 14 метров в Забайкалье

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Два человека сорвались с высоты при проведении работ в Краснокаменском районе Забайкальского края. Об этом 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на источник в районной администрации.

Инцидент произошел во время разбора конструкций недействующего сернокислотного цеха. Рабочие упали с высоты 14 м.

«Один из них погиб на месте, второго увезли в краевую клиническую больницу №4 в городе Краснокаменске с открытой черепно-мозговой травмой», — цитирует агентство своего собеседника.

По словам источника, рабочие могли нарушить правила техники безопасности. На место выехали сотрудники следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

26 августа рабочий сорвался в Уссурийске (Приморский край). Мужчина упал с с крыши девятиэтажного дома во время ремонта кровли. Очевидцы заявили, что строители работали без страховки.

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