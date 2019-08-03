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В Забайкалье мужчина 13 лет скрывался в лесу после убийства знакомой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина 13 лет скрывался от правосудия в лесу после убийства знакомой, но был арестован. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 46-летний житель города Могоча в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом знакомую в июне 2006 года. Затем он пытался напасть еще на одну женщину, но ей удалось сбежать.

После инцидента злоумышленник скрылся в лесу, где построил себе зимовье и прожил 13 лет, пока его местонахождение не вычислили сотрудники полиции. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Дело находится на контроле могочинского межрайонного прокурора.

1 августа сообщалось, что мужчина, обвиняемый в убийстве девушки-блогера в Москве, арестован. Тело убитой обнаружили 28 июля в съемной квартире на улице Пырьева. Родители убитой после того, как не смогли связаться с ней, попросили владельца жилья проверить квартиру.

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