Прямой эфир

Рабочий пострадал при возгорании башенного крана на комбинате на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинской области рабочий пострадал в результате пожара на башенном кране на предприятии. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в Карабаше. Огонь охватил кабину башенного крана, в которой находился сотрудник. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в течение 15 минут после поступления сообщения. Рабочий, которому удалось самостоятельно спуститься с крана, получил ожоги, сообщает 1obl.ru.

Для установления причины происшествия создана специальная комиссия. Пострадавший госпитализирован в больницу Карабаша, с ним работают сотрудники областного ожогового центра из Челябинска. Перевезти пациента на лечение в Челябинск пока невозможно из-за тяжести травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рабочий погиб при падении балки в Свердловской области
Рабочий заживо сгорел на стройке в Екатеринбурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019