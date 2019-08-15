Рабочий пострадал при возгорании башенного крана на комбинате на Урале

В Челябинской области рабочий пострадал в результате пожара на башенном кране на предприятии. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в Карабаше. Огонь охватил кабину башенного крана, в которой находился сотрудник. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в течение 15 минут после поступления сообщения. Рабочий, которому удалось самостоятельно спуститься с крана, получил ожоги, сообщает 1obl.ru.

Для установления причины происшествия создана специальная комиссия. Пострадавший госпитализирован в больницу Карабаша, с ним работают сотрудники областного ожогового центра из Челябинска. Перевезти пациента на лечение в Челябинск пока невозможно из-за тяжести травм.