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Агент Депардье рассказал о планах актера построить дом под Минском

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Знаменитый французский актер Жерар Депардье пока не начал строить дом на земле под Минском, которую получил еще в 2015 году. Об этом рассказал «РИА Новости» агент актера Арно Фрилле.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил Депардье данный участок для строительства дома под Минском сроком на 99 лет.

Однако административные процедуры по оформлению земли были очень долгими, поэтому работы еще не начались. При этом он отметил, что проект дома существует.

27 августа стало известно, что Депардье получил участок земли в деревне Лапоровичи недалеко от Минска. Соседями француза будут белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер.

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