Хотиненко озвучил требование к фильму о посадке самолета на кукурузное поле

Режиссер Владимир Хотиненко в интервью «Известиям» озвучил требование к фильму о посадке самолета на кукурузное поле на основе истории с самолетом А321 в Подмосковье.

По его словам, «нужен очень хороший сценарий — чтобы режиссер и продюсеры не просто оттянулись на актуальной теме, а сделали картину, достойную героического поступка экипажа».

«Надо придумать историю, привязанную непосредственно к финальному событию — посадке самолета. Как это было, например, в фильме «Движение вверх», когда вся лента была посвящена буквально последним секундам матча», — сказал он.

Режиссер отметил, что посадка в поле без единой человеческой жертвы — главное событие в этой истории, но «к нему надо правильно прийти, чтобы не получить что-то заведомо сладенькое, елейное».

Хотиненко напомнил, что, когда самолет посадили на Гудзон, «американцы довольно быстро сделали «неплохой в общем-то фильм» («Чудо на Гудзоне» Клинта Иствуда. — «Известия»).

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